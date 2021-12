Lufthansa-Aktie: Wann hört der Sinkflug auf?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Lufthansa-Aktionäre haben auch im Börsenjahr 2021 kein leichtes Leben. Nach einer kurzen Zwischenrallye Ende Oktober / Anfang November, die den Kurs der deutschen Airline von 5,5 auf 7,0 Euro katapultierte, hat die Lufthansa-Aktie in den letzten drei Wochen wieder alle zwischenzeitlichen Kursgewinne abgegeben und notiert aktuell bei 5,7 Euro. Was drückt momentan so stark auf die Stimmung?

Gute und schlechte Nachrichten

Die Antwort ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung