Lufthansa-Aktie: Voller Euphorie!

Die Aktie der Deutschen Lufthansa ist mit einem minimalen Aufschlag von 0,12 Prozent auf 6,93 Euro im Xetra-Handel in die neue Börsenwoche gestartet. Damit verteidigten die Papiere der Kranich-Airline immerhin den starken Kurszuwachs aus den vergangenen Tagen. Um mehr als 20 Prozent legte die Lufthansa-Aktie allein in der zurückliegenden Woche zu, was auch mit einem überraschenden Milliardengewinn im Frachtgeschäft zu tun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



