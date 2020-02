Lufthansa Aktie: Unheimlicher Kursanstieg trotz Coronavirus

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Lufthansa konnte am Mittwoch einen kräftigen Aufschlag für sich verbuchen. Die Aktie ist gleich um 3,4 % nach oben geschnellt und zeigt sich dabei deutlich stärker als in den vergangenen Tagen. Zuletzt hatte die Aktie darunter gelitten, dass wegen des Coronavirus aus China die Flugverbindungen teils gekappt wurden. Das ohnehin recht schwache aktuelle Geschäft also hätte einen weiteren Rücksetzer in Betracht



