Lufthansa Aktie: Trauer um ehemaligen Chef!

Im Alter von 71 Jahren ist der ehemalige Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber am Samstag verstorben. Das gab die Lufthansa am Montag bekannt. Zuvor hatte der langjährige Vorstandsvorsitzende schon lange Zeit mit einer schweren Krankheit zu kämpfen. Der aktuelle Chef Carsten Spohr dankte Mayrhuber in einer Erklärung für seine großen Verdienste für die Lufthansa Group.

Mayrhuber stieg schon im Jahr 1970 als Ingenieur bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.