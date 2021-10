Lufthansa-Aktie: Stochern im Nebel!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie der Deutschen Lufthansa hat am Donnerstag ihren Absturz erst einmal stoppen können. Nach desaströsen vier Wochen, in denen es von 6,61 Euro am Morgen bis auf 5,37 Euro zurückgegangen war, drehten die Papiere des Kranich-Fliegers sogar leicht ins Plus. Bei 5,53 Euro, was einem Aufschlag von knapp einem Prozent entspricht, ging die Lufthansa-Aktie schließlich aus dem Xetra-Handel. Wie es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung