Lufthansa-Aktie: Sollte man jetzt zugreifen?

In den ersten beiden Juni-Wochen konnte sich die Lufthansa-Aktie wieder etwas stabilisieren, doch die folgende Gewinnwarnung machte alle Erholungstendenzen zunichte. Die Bären übernahmen wieder die Kontrolle und ließen den Kurs am 25. Juni bis auf 14,33 Euro zurückkommen. Es war der tiefste Stand seit März 2017. In den letzten Tagen hat die Aktie wieder leichte Erholungstendenzen gezeigt, die jedoch noch viel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



