Lufthansa-Aktie: Sollte man jetzt zugreifen?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Lufthansa-Aktie ist am Montag in den Sturzflug übergegangen. Nach einer Gewinnwarnung brach der Kurs zeitweise um mehr 12 Prozent ein und markierte bei 15,41 Euro ein neues 2-Jahres-Tief. So tief notierte die Aktie zuletzt im April 2017.

Der Luftfahrtkonzern sieht sich aufgrund des zunehmenden Preiskampfes nicht imstande die ursprüngliche Prognose einzuhalten. Diese sah einen operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von 2,4 bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung