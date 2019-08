Lufthansa-Aktie: Der Sinkflug geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Bei der Lufthansa-Aktie geht die Talfahrt weiter. Im Juni hatte der Luftfahrtkonzern eine Gewinnwarnung veröffentlicht und die Anleger damit vergrault. Das Papier büßte in der Folge fast 12 Prozent an Wert ein und auch in den Tagen danach gingen die Verluste weiter. Die Ende Juli vorgelegten Quartalszahlen vermochten die Anleger ebenfalls nicht zu besänftigen. Zwar wurde auf Konzernebene ein höherer Umsatz ...



