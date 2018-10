Lufthansa-Aktie: Sie fliegt wieder…

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die jüngsten Signale der Lufthansa an den Aktienmärkten sind wieder deutlich besser geworden. Der Wert könnte in den kommenden Sitzungen nach Meinung von Charttechnikern zumindest versuchen, wieder kräftig nach oben zu klettern. Denn auch am Mittwoch gab es analog zum Dienstagnachmittag einen Aufschlag, der diesmal sogar noch deutlicher ausfiel.

Konkret: Es ging um 2,5 % nach oben, womit die Aktie sich näher ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.