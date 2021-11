Lufthansa-Aktie: Ein Schlag ins Gesicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Mit Abschlägen von über 12 Prozent zählte die Aktie der Deutschen Lufthansa am Freitag zu den größten Verlierern im Index der mittelgroßen Werte (MDAX). Im Tagesverlauf erreicht das Papier Tiefstkurse von 5,239 Euro, was gleichbedeutend ist mit einem neuen 52-Wochen-Tief. Am Freitag ging an der Börse die Corona-Angst um, nachdem in Südafrika eine neue Mutation aufgetreten ist. Experten zufolge handelt es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



