Lufthansa Aktie: Noch immer Interesse an Alitalia!

Nach den Parlamentswahlen Anfang März lagen die Verhandlungen um den Verkauf von Alitalia auf Eis. Die Lufthansa geht jetzt aber wieder in den Angriffsmodus. In einem Schreiben an Italiens Vizepremier Luigi Di Maio signalisierte Lufthansa-Chef Carsten Spohr ein „strategisches Interesse“ an der italienischen Airline. Das berichtete die römische Tageszeitung „Il Messaggero“ am Montag. In dem Schreiben versichert die Lufthansa auch, dass ... Mehr lesen...

Ein Beitrag von Robert Sasse.