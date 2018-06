Lufthansa-Aktie: Die Lage wird immer prekärer!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie von Lufthansa hat nun in den entscheidenden Modus umgeschaltet. Dabei ist die Aktie am Mittwoch auf Kurse unter 21 Euro gerutscht und muss jetzt versuchen den Aufwärtsmarsch wieder aufzunehmen. Denn der Wert hat ausgehend von mehr als 30 Euro in den vergangenen Monaten um über 30 % abgebaut.

Dies ist ein so klarer Trend nach unten, dass jetzt auch die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.