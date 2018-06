Lufthansa-Aktie: Konsequenzen für Verspätungen?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Am Wetter kann es eigentlich nicht liegen. Doch in den letzten Wochen mehrten sich die Verspätungen und Ausfälle im Streckennetz der deutschen Lufthansa erheblich. Nun folgen erste Konsequenzen.

Verbraucherministerium schaltet sich auf Grund der Sachlage ein

„Auch der Himmel stößt mal an seine Grenzen“, so veröffentliche es die Luftverkehrswirtschaft in Zeitungsannoncen. Unterzeichner waren die Chefs großer deutscher Airlines. Ein weiteres Detail der Annonce, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.