Lufthansa Aktie: Kommt jetzt das Comeback?

Liebe Leser,

die Lufthansa musste an der Börse im laufenden Jahr ordentlich Federn lassen. Startete das Papier noch mit über 30 Euro in das neue Jahr, sank der Kurs in der vergangenen Woche bis unter 25 Euro. Diese Kursverluste hält Analyst Jarrod Castle von der Schweizer Bank UBS für übertrieben. Seiner Ansicht nach ist in diesem Jahr mit höheren Gewinnen für die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.