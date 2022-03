Lufthansa-Aktie: Keine Prognose mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Lufthansa-Aktie setzt ihren Abwärtstrend der letzten Tage heute fort. Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine ist die Aktie der deutschen Airline um rund 20 Prozent eingebrochen. Mit einem Minus von über sechs Prozent ist der Verlust am heutigen Vormittag besonders hoch. Macht der Krieg in Osteuropa der Lufthansa derart zu schaffen?

Der Ukraine-Krieg wirkt sich aus

