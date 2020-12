Lufthansa Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Nach einer kräftigen Erholungsbewegung im November – befeuert von der Aussicht auf eine baldige Impfstoffzulassung – hat die Lufthansa-Aktie in den letzten Wochen wieder leichte Abgaben hinnehmen müssen. Diese haben den Kurs unter die 10,00-Euro-Marke gedrückt und auf ein Tief bei 9,34 Euro geführt. In der laufenden Woche setzen allerdings die Käufer wieder die Akzente, sodass nun erneut die 10,00-Euro-Marke in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



