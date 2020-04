Lufthansa Aktie: Kann das was werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Lufthansa Aktie | ISIN:DE0008232125 | WKN:823212

Mit dem Rückfall in den Bereich zwischen 6,00 und 10,00 Euro, befindet sich das Wertpapier in einer Region von diversen alten Tiefpunkten. So ist der Aktienkurs seit 2000 mehrfach in diese Zone eingetaucht und konnte dann wieder anziehen. Zuletzt bis auf über 30,00 Euro. Doch wird es dieses Mal auch wieder gelingen? Die Chancen stehen sehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



