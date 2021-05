Lufthansa-Aktie: Jetzt steht alles auf dem Spiel!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Lufthansa-Aktie startet vielversprechend in die neue Woche: Am Montagnachmittag verzeichnete das Papier ein Plus von 2,7 Prozent auf 11,03 Euro. Damit notierte die Lufthansa-Aktie zwar immer noch weit entfernt von ihrem Vorkrisenniveau. Die Anleger scheinen aber wieder etwas Hoffnung gefasst zu haben.

Ein Grund: Gegenüber der „Bild"-Zeitung hat Konzernchef Carsten Spohr am Wochenende kräftig Optimismus geschürt. Laut Spohr wollen die Lufthansa



