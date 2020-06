Lufthansa Aktie: Jetzt müssen die Bullen aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Hoffnung auf eine staatliche Rettung und eine bald bevorstehende Normalisierung des Geschäftsbetriebs hat die Aktie der Deutschen Lufthansa in der zweiten Maihälfte und in den ersten Junitagen kräftig ansteigen lassen. Das Hoch dieser Bewegung wurde am 9. Juni bei 12,56 Euro ausgebildet.

Seitdem bestimmen Gewinnmitnahmen das Bild. Sie haben den Kurs deutlich unter Druck gesetzt und die Aktie am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung