Lufthansa Aktie: Italien bleibt im Programm!

Nachdem das neue Coronavirus in China ausbrach, dauerte es nicht allzu lange, bis die Lufthansa sämtliche Flüge in die betroffenen Regionen strich. Die neuerliche Ausbreitung der Krankheit in Italien wirkt sich jedoch noch nicht auf die Flugpläne aus. Ein Sprecher der Airline teilte kürzlich mit, dass das europäische Land weiterhin angeflogen werde.

Jetzt heißt es Abwarten!

