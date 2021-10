Lufthansa-Aktie: Ist da was im Busch?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Am Freitag war es so weit: Die neu geschaffene Airline ITA (Italia Trasporto Aereo) hat ihren Flugbetrieb aufgenommen. Hervorgegangen ist die ITA aus der nationalen Fluggesellschaft Italiens, Alitalia. Diese war zuvor in die Pleite gerutscht.

ITA will sich Flug-Allianz anschließen

Nun gibt es also einen neuen Namen im europäischen Flugverkehr. ITA jedenfalls will jetzt in Europa dringend Partner finden. Ohne diese könne man ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung