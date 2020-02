Lufthansa Aktie: Gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Deutsche Lufthansa scheint wieder durchzustarten. Der Orkan in Deutschland mit vielen Flugausfällen ist vorbei. Die Diskussion um das Corona-Virus und die Probleme in China verebbt langsam. Und das Unternehmen selbst veröffentlicht zunehmend selbst bessere Nachrichten. Insofern scheint der Trend langsam wieder aufwärts zu zeigen. Der Markt bestätigt dies: Am Mittwoch konnte die Aktie mit einem Plus von fast 3 % ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



