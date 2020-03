Lufthansa Aktie: Große Erleichterung…

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Lufthansa hat am Dienstag für eine große Überraschung gesorgt. Das Unternehmen konnte in den vergangenen Tagen im Zuge des Corona-Virus seine vorhergehenden Kurse nicht mehr halten, setzte nun aber mit einem Plus von 9,3 % zu einem wahren Höhenflug an. Der Wert konnte damit an der Marke von 12 Euro kratzen und befindet sich im Erholungsmodus. Daher lohnt es sich, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung