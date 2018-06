Lufthansa-Aktie: Gibt es noch Hoffnung?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie der Lufthansa hat in den zurückliegenden Wochen einen geradezu dramatischen Absturz hingelegt. Der Wert setzte die Talfahrt auch am Mittwoch fort und schickt sich an, auch noch die letzten Bastionen auf dem Weg nach unten anzusteuern. Denn die Aktie dürfte den charttechnischen Abwärtstrend fortsetzen und bei der aktuellen Dynamik auf 20 Euro zulaufen.

20 Euro sind indes ein letzer Haltepunkt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.