Lufthansa-Aktie: Gerechtfertigter Aufschwung?

Seit den Neuigkeiten rund um die Impfstoffe erleben die Reiseaktien quasi eine Wiederbelebung. So auch die der größten deutschen Fluggesellschaft. Allerdings vertreibt diese Entwicklung die eigentliche Reaktion des Aktienkurses auf den am 5. November präsentierten Quartalsbericht, nachdem der Aktienkurs bis zur Impfstoffmeldung um fast 10 % fiel. Welches bilanzielle Fundament liegt also der aktuellen Entwicklung zugrunde?

Wohlgemerkt: Das dritte Quartal ...



