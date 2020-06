Lufthansa Aktie: Geduld! Der Weg wird lang und steinig!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Nach der Rettung folgt das Sparen: Am Mittwoch hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters wegen den Corona-bedingten Milliardenverlusten „tiefgreifende Restrukturierungen“ angekündigt.

Spohr kündigt massive Kostenbremse an

Diese seien notwendig, um die Staatshilfen von bis zu 9 Mrd. Euro so schnell wie möglich zurückzahlen zu können, so Spohr. Hierfür will die Airline-Gruppe Investitionen drosseln, mit Boeing und Airbus über Flugzeuglieferungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



