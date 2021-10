Lufthansa-Aktie: Endlich ein Lichtblick?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Lufthansa-Aktie hatte in den letzten Tagen und Wochen schwer zu leiden, unter anderem aufgrund schon wieder schnell ansteigender Coronazahlen. In dieser Hinsicht blieb das Unternehmen am Dienstagmorgen zunächst von weiteren Hiobsbotschaften verschont, da es beim RKI zu Verzögerungen bei der Übermittlung der tagesaktuellen Zahlen kam.

Aus anderer Richtung gibt es dagegen sogar Positives zu vernehmen. So sagte Konzernchef Carsten Spohr gegenüber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung