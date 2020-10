Lufthansa Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Lufthansa wurde durch eine Beteiligung des Staates in Höhe von 9 Mrd € gerettet. Der Staat hält dadurch 20% der Aktien im Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Die Lufthansa sicherte so Liquidität und kann die Corona-Krise überstehen. Auch einige Tochtergesellschaften, deren Hauptsitz in anderen europäischen Staaten liegen, bekommen Staatshilfe. Dazu kommen Maßnahmen zur Kostensenkung. Langfristig reduziert die Lufthansa ihre Flotte um 100 Flugzeuge und bietet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung