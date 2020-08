Lufthansa Aktie: Dieser Erfolg war wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

In der vergangenen Woche konnten die Bullen bei der Aktie der Deutschen Lufthansa einen wichtigen Erfolg für sich verbuchen, denn es gelang ihnen, den Wiederanstieg über den 50-Tagedurchschnitt zu vollziehen. In der Spitze konnte die Aktie am Freitag bis auf 9,16 Euro vordringen und damit das Hoch vom 12. August bei 9,22 Euro fast erreichen.

Damit erhalten sich die Bullen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung