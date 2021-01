Lufthansa Aktie: Bullen versuchen was!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Seit März dieses Jahres befindet sich die Lufthansa Aktie in einer Seitwärtsphase. Erst kürzlich tendierte das Papier noch an der Unterkante von rund 7,00 Euro, doch in den letzten Handelstagen kommen die Bullen mehr und mehr in Form und versuchen zur Oberseite zu gelangen.

Lassen sie uns jetzt die Trendindikation für Lufthansa untersuchen. Da die besten Profite während Trendphasen zu verbuchen sind, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung