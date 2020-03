Lufthansa Aktie: Auch im April bleiben viele Flugzeuge am Boden!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Bei der Corona-Krise zeichnet sich noch immer keine Besserung ab, was für Airlines wie die Lufthansa empfindliche Einschnitte nach sich zieht. Jüngste kündigte der Konzern weitere 23.000 gestrichene Flüge für den April an, nachdem im März bereits fast jeder zweite Flug ausfiel. Ferner teilte die Lufthansa mit, dass in den kommenden Wochen mit weiteren Annullierungen zu rechnen sei. Informationen über Fluganpassungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



