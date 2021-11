Lufthansa-Aktie: Die Angst ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Lufthansa-Aktie befindet sich seit zwei Wochen wieder im Sinkflug. Nachdem die Aktie der Airline von Ende Oktober bis Anfang November zu einer starken Erholung ansetzte, verlor sie in den letzten Handelstagen rund zwölf Prozent an Wert. Mit einem aktuellen Kurs von knapp über 6 Euro rückt das Jahrestief bei 5,5 Euro wieder in greifbare Nähe. Warum sind Anleger wieder so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



