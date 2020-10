Lufthansa Aktie: Analysten wenden sich ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Lufthansa-Aktie ist im Zuge der Corona-Krise tief gefallen, doch immerhin haben die Anleger bislang ein nachhaltiges Absinken des Kurses unter die 7,00-Euro-Marke verhindern können. Die Bären haben dieses Kursniveau in den letzten Wochen mehrmals attackiert, mussten sich jedoch immer wieder den Bullen geschlagen gegeben. So wächst die Hoffnung auf eine erfolgreiche Bodenbildung, zumal die Aktie in den letzten Tagen wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



