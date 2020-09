Lufthansa Aktie: Alte Tief erreicht – Was nun?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Lufthansa Aktie: Der Aktienkurs ist nun abermals in den Kursbereich von rund 7,00 Euro gefallen. Nicht nur das die Zone in diesem Jahr bereits das Dritte mal angelaufen wird, sondern auch langfristige Tiefs sind hier zu finden. Es ist nicht zu hoffen, dass diese massive Unterstützung vonseiten der Bullen aufgegeben wird. Falls das doch der Fall sein sollte, so kann es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



