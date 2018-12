Lufthansa-Aktie: Aktuelle Ichimoku-Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der Aktienkurs der Lufthansa befindet sich knapp unter der Ichimoku-Wolke, sodass eine weitere Aufwärtsbewegung reichen könnte, um in diese einzudringen. Die Zukunftswolke ist gerade in einem leicht bullischen Zustand. Die Standard-Linie liegt knapp über der Zukunftswolke und somit über dem Kurs der Aktie. Nach einem Kaufsignal (Golden Cross) im November kam es in diesem Chartbild zu keiner weiteren Kreuzung von Tenkan- ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.