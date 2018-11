Lufthansa-Aktie: Aktuelle Chartanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Lufthansa-Aktie ist in den vergangenen Tagen aus dem Bollinger Band nach oben ausgebrochen. Damit hat der Kurs auch die 38-Tagelinie erreicht und diese am Freitag überschritten. In der neuen Handelswoche gilt es diesen Anstieg zu bestätigen. In der Stochastik hätte sich ein Verkaufssignal bilden können, jedoch wurde dieses nun erst einmal vertagt.

Kursuntersuchung: Kommt bald ein Trendwechsel?

Wir befinden uns noch immer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.