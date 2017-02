Lufthansa: Airbus A350-900 ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

und da sind sie, die neuen Airbus A350-900 bei der Lufthansa. Sichtlich erfreut teilte das Unternehmen mit, dass ab Februar die ersten zehn Maschinen dieses Typs in München stationiert sind. Ziele der neuen Lufthansa-Flugzeuge sollen Delhi und Boston sein. Lufthansa verweist darauf, dass der neue Airbus A350-900 „das weltweit modernste und umweltfreundlichste Langstreckenflugzeug“ sei. Ein Viertel weniger Kerosin-Verbrauch, ein Viertel weniger Emissionen und geringere Lautstärke beim Start – wenn das so stimmt, dann freut das die Umwelt und die Flughafen-Anwohner, und auch die Lufthansa selbst wegen der geringeren Treibstoffkosten.

Lufthansa: Am 16. März soll es die Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 geben

Die Lufthansa verweist darauf, dass es in den Maschinen auch „größere Bildschirme in allen Reiseklassen“ gibt. Das klingt ja alles nett und gut. Nur der Aktienkurs sieht nicht so berauschend aus. Auf Jahressicht steht hier ein Minus von rund 9% zu Buche – während der DAX im gleichen Zeitraum rund 20% zugelegt hat. Oder macht das die Aktie vielleicht gerade interessant, da die Underperformance zu einer relativ günstigen Bewertung geführt hat? Das wird auch davon abhängen, welche Zahlen die Lufthansa für das vierte Quartal 2016 (und damit für das Gesamtjahr 2016) veröffentlichen wird, was laut Plan für den 16. März 2017 anstehen wird.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

