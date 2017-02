Lufthansa & Air Berlin: Ryanair geschlagen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei der Lufthansa, denn Konkurrent Ryanair hatte Beschwerde beim Bundeskartellamt eingereicht, um ein anstehendes Mietgeschäft zwischen der Lufthansa und der angeschlagenen Air Berlin zu verhindern. Die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten, die letzte Woche die Allianz und deren Kurse bewegt haben, waren folgende:

Beschwerde abgelehnt! Ryanair hatte das Mietgeschäft zwischen der Lufthansa und Air Berlin verhindern wollen, doch die Behörde hatte am letzten Montag bekannt gegeben, dass diesem Einspruch nicht stattgegeben wurde, so berichtete Mark de Groot.

Kommt nun die Übernahme? Die Tatsache, dass das Bundeskartellamt hier nicht einschreiten will kann tatsächlich grünes Licht für eine komplette Übernahme von Air Berlin durch die Lufthansa bedeuten. Theoretisch. Zumindest gibt es seit einiger Zeit entsprechend Gerüchte.

Niki geht an Tuifly! Auch dies ist ein Deal, von dem Ryanair sich nicht gerade begeistert zeigt: Der Verkauf der Air-Berlin-Tochter Niki an Tuifly. Etihad hatte Air Berlin für seine Anteile 300 Mio. Euro gezahlt und hält nun 25 % an dem Joint-Venture. Ryanair verlangt nun vom Bundeskartellamt, die Beziehungen zwischen Air Berlin und deren Großaktionär Etihad zu durchleuchten, da die arabische Airline die Verluste des angeschlagenen Luftfahrtunternehmens reguliert und im Gegenzug am Codesharing-Verfahren in Europa teilnehmen darf.

Nun, das Bundeskartellamt hat für das Geschäft zwischen Lufthansa und Air Berlin ohne jegliche Auflagen die Genehmigung erteilt, so dass die Lufthansa schon bald 38 Flieger inklusive Personal vom Konkurrenten mieten wird. Wird damit auch eine Übernahme wahrscheinlicher? Wir bleiben für Sie am Ball.

