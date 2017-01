Lufthansa & Air Berlin: Ryanair funkt dazwischen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Lufthansa hat bereits 40 Maschine samt Crew von Air Berlin angemietet. Zudem steht derzeit zur Diskussion, ob der deutsche Branchenführer möglicherweise die gesamte Air Berlin übernimmt. Der Grund: Die Lufthansa will so verhindern, dass der Billigflugkonkurrenz Ryanair und Easyjet noch mehr Marktanteile am deutschen Markt in die Hände fallen. Doch die Mitbewerber setzen sich nun zur Wehr.

Auch Etihad gerät ins Visier

Das „Handelsblatt“ berichtet, dass Ryanair nun eine Klage beim Bundeskartellamt einreichen wolle. Außerdem werde man gleichzeitig auch eine Durchleuchtung der Beziehungen zwischen Air Berlin und deren Großaktionär Etihad anmahnen. Denn die sei doch mindestens „außergewöhnlich“. Bekanntermaßen reguliert die arabische Airline die Verluste des angeschlagenen Luftfahrtunternehmens. Im Gegenzug darf Etihad am Codesharing-Verfahren in Europa teilnehmen.

Neben dem Lufthansa-Deal erzürnt Ryanair vor allem der Verkauf der Air-Berlin-Tochter Niki an Tuifly. Etihad hatte Air Berlin für seine Anteile dem Vernehmen nach 300 Mio. Euro für die Beteiligung überwiesen und hält nun 25 % an dem Joint-Venture mit dem Ferienflieger. Mit anderen Worten: Alle Anleger, die bereits auf eine Übernahme von Air Berlin durch Lufthansa spekulieren, sollten nun aufmerksam die Nachrichtenlage verfolgen. Denn die Beschwerde könnte nun umfangreiche Ermittlungen auslösen.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

