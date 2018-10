Lufthansa: Der Absturz geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Für die Aktie der Deutschen Lufthansa haben sich die charttechnischen Aussichten in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Entscheidend für diese Einschätzung sind nicht allein die in der Vorwoche aufgetretenen neuerlichen Kursverluste, viel besorgniserregender ist das Bild, das die Aktie in den langfristigen Charteinstellungen bietet.

Hier drängt sich zunehmend der Eindruck auf, dass die Korrektur seit dem Jahreshoch von 31,18 Euro immer noch nicht beendet ist. Trifft diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.