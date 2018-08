Lufthansa: APEX EXPO im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Lufthansa teilte am Mittwoch mit, dass sie Teilnehmer der Konferenz APEX EXPO gerne mit einem Airbus A350 von München nach Boston bringen möchte – mit einer exklusiven Vor-Konferenz („exclusive pre-conference") an Bord des Flugzeugs. Lufthansa nennt dies ein „FlyingLab", das in Kooperation mit APEX und Lufthansa Systems organisiert werden soll. Lufthansa Systems ist die für die IT zuständige Geschäftseinheit der

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.