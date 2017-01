Lufthansa: 2016 ist endlich vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

wie eine Bombe schlugen in der letzten Woche die Nachrichten zur Lufthansa bei den Aktionären ein, muss die Aktie doch auf 12-Monats-Sicht Kursverluste von knapp 13 Prozent verkraften, auch wenn zwischen Oktober und November eine deutliche Verbesserung zu sehen war und sich die Verluste insgesamt in Grenzen halten.

Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche die Lufthansa und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Ausbau! Konzernchef Carsten Spohr will die Billigtochter Eurowings massiv ausbauen, um nicht hinter Ryanair und easyJet hinterher zu hinken. Eventuell wird dazu Brussels Airlines übernommen, die dann zukünftig unter dem Dach von Eurowings fliegen soll. Zusätzlich werden im kommenden Jahr 40 Maschinen der angeschlagenen Air Berlin gemietet, die größtenteils ebenfalls Flüge für Eurowings übernehmen sollen.

Turbulentes Jahr! Für die Lufthansa ist ein unruhiges Jahr zu Ende gegangen, in dem negative Nachrichten quasi an der Tagesordnung standen und in dem die anhaltenden Tarifstreitigkeiten mit Flugbegleitern der Billig-Tochter Eurowings und den Piloten der blau-gelben Stammmarke für negative Schlagzeilen gesorgt haben. In Ermangelung einer tariflichen Einigung wird dieses Thema Europas größte Fluggesellschaft aber wohl auch in 2017 weiter in Atem halten.

Zudem belasten die geopolitischen Unsicherheiten infolge der Terroranschläge das Geschäft und die Zahlen zum dritten Quartal zeigten einen Umsatzrückgang und ein schwächeres operatives Ergebnis als im Vergleichszeitraum. Wird die Lufthansa in 2017 ihre Performance steigern können?

