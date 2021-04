Luftgekühltes Radmotorsystem der 4. Generation von e-Gle erhält GB/T18488-Zertifizierung für chinesischen Motorstandard

Kawasaki, Japan (ots/PRNewswire) - e-Gle Co., Ltd., ein Entwickler von Radnabenmotoren für Elektrofahrzeuge, der von dem Pionier im Bereich Elektrofahrzeuge Hiroshi Shimizu geleitet wird, hat die GB/T18488-Zertifizierung für sein Motorsystem für Elektrofahrzeuge in China erhalten.Ein Foto des Motors finden Sie auf dem untenstehenden Link. https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105585/202104143667/_prw_PI1fl_I3Z8ZpZD.jpgDer Markt für Elektrofahrzeuge hat sich aufgrund des Wachstums von China, einem bedeutenden Markt, seit der zweiten Jahreshälfte 2020 rasch verändert. Vor diesem Hintergrund hat sich e-Gle entschlossen, für eine effektive Kommerzialisierung seines Motorsystems eine Zertifizierung mit einem in Japan hergestellten Prototyp eines Motors anzustreben, und hat Tests im Shanghai Test Center (dem chinesischen Inspektionszentrum für Qualitätskontrolle bei Automobilprodukten) durchgeführt, um eine nationale Zertifizierung zu erhalten.Der derzeitige Mainstream bei den Elektrofahrzeugmotoren ist der Onboard-Motor. Allerdings bietet der Radnabenmotor, bei dem der Motor im Rad eingebaut ist, mehr Flexibilität in der Fahrzeugkonstruktion und weitere Möglichkeiten. Zwar wurden bereits zuvor wassergekühlte Radmotoren hergestellt, aber der e-Gle-Motor ist insofern einzigartig, als er mit einer einfachen Struktur luftgekühlt ist und eine hohe Leistung erzielt.In China arbeitet e-Gle derzeit über seine chinesische Tochtergesellschaft Shanghai e-Gle New Energy Automotive Technology Co. an einer Produktionspartnerschaft mit der CRRC Group.Die wichtigsten technischen Daten des Motorsystems der 4. Generation, das dieses Mal zertifiziert wurde, finden Sie unten. Außerdem entwickelt e-Gle derzeit einen hochmodernen Motor mit noch höherer Leistung (neues Kühlsystem mit eingebautem Umrichter).Motortyp: Direktantriebs-Radmotor, AußenläuferKühlverfahren: LuftkühlungModellnummer: Motor TZ375X-4ND5D01 / Wechselrichter KTZ40X60S-4ND5D01VGröße: 399 mm x 92,5 mmGewicht: 35 kgMaximales Drehmoment: 620 NmMaximale Leistung: 65 kwPressekontakt:Yukiko Katoe-Gle Co., Ltd.Tel.: 81-44-589-8333E-Mail: kato-y@e-gle.jpOriginal-Content von: e-Gle Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell