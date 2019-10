Luftfrachtdrehkreuz Leipzig/Halle wächst weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

SCHKEUDITZ (dpa-AFX) - Der Flughafen Leipzig/Halle wächst weiter.



Vor einem Jahr hatte die Mitteldeutsche Flughafen AG Investitionen von 210 Millionen Euro angekündigt - mittlerweile liege das Gesamtvolumen der Investitionen bei einer halben Milliarde Euro, sagte Flughafensprecher Uwe Schuhart. Die Flughafengesellschaft trägt die Kosten.

Neben der Erweiterung des Vorfeldes ist eine zweite Cargo City im Norden des Flughafengeländes geplant. Zudem müsse die Infrastruktur wachsen, um die Nachfrage der Luftfrachtairlines bedienen zu können, so Schuhart. Leipzig/Halle ist nach Frankfurt Deutschlands zweitgrößter Cargo-Airport.

"Und die Nummer fünf in Europa", so Schuhart. Etwa 10 000 Mitarbeiter arbeiten am Flughafen, mehr als 50 Frachtfluglinien steuern das Drehkreuz mittlerweile an./trh/DP/zb