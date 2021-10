Luftfracht-Markt: Israel Aircraft Industries baut für Avolon 30 A330 um!

Israel Aircraft Industries (IAI) gab am Montag bekannt, dass es ein Programm zur Umrüstung von Airbus A330-300-Passagierflugzeugen in Frachtflugzeuge entwickeln und zwischen 2025 und 2028 30 dieser Flugzeuge für die in Dublin ansässige Avolon, das drittgrößte Flugzeugleasingunternehmen der Welt, herstellen wird.

Avolon steigt zum ersten Mal in den Luftfrachtmarkt ein und versucht, die günstigen Bedingungen zu nutzen. Alle 837 Flugzeuge, die das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung