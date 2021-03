Mit Luftfiltern Arbeits- und Aufenthaltsräume sicher gestalten / AeraMax Luftreiniger von Fellowes bieten geprüften Schutz gegen Viren und Bakterien

Hannover (ots) - Lüften hat sich als eine wirkungsvolle hygienische Maßnahme gegen den Corona-Virus erwiesen. Doch in manchen Gebäuden und Nutzungssituationen, wie in Senioren- und Pflegeheimen sowie Kindergärten und Schulen, kommt das natürliche Lüften an seine Grenzen. Betreiber von regionalen Betreuungseinrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes und der Caritas haben sich deswegen für die Ausstattung ihrer Räume mit AeraMax Luftfiltern von Fellowes entschieden. Untersuchungen des renommierten Gutachterbüros Wesselmann Gebäudetechnik haben die hohe Wirksamkeit der Filter bei der Reduktion von gesundheitsschädlichen Aerosolen in der Atemluft in realen Anwendungssituationen bestätigt. Durch neue Labortests können die AeraMax Pro Luftreiniger zudem die 99,99-prozentige Reduktion einer aerosolierten Luftkonzentration des humanen Coronavirus 229E innerhalb von 60 Minuten Betrieb nachweisen.Hohe Effizienz der AeraMax Luftfilter im Praxistest bestätigtGesundheitsinstitutionen weltweit empfehlen True-HEPA-Filter, wie sie bei den AeraMax Luftfiltergeräten von Fellowes zum Einsatz kommen, als Beitrag zur wirksamen Verminderung gesundheitsschädlicher Partikel und Aerosole in der Raumluft. Die unter künstlichen Testbedingungen im Labor gemessenen Leistungswerte können aber von der tatsächlichen Performance im installierten Zustand deutlich abweichen. HEPA-Filter, die als H13 oder H14 klassifiziert sind, schneiden hier nicht unbedingt besser ab als die nach den HEPA-Standards des Ministeriums für Energie (DOE) der USA klassifizierten True-HEPA-Filter.Das Sachverständigenbüro Gebäudediagnostik Wesselmann hat die Funktionalität der AeraMax Luftfiltergeräte von Fellowes im Realbetrieb getestet. Die Tests von Martin Wesselmann, der auch Mitglied der Kommission für Innenraumhygiene des Umweltbundesamtes ist, haben ergeben, dass der Einsatz der Fellowes Luftreiniger die Aerosolbelastung deutlich minimiert. Nach 30 Minuten sind bereits bis zu 90 Prozent potenziell schädlicher Aerosole aus der Raumluft entfernt, darunter auch Partikel von der Größe des SARS-CoV-2-Virus. Betreiber der AeraMax Luftfiltergeräte können damit sicher sein, dass die geforderte Filterleistung auch tatsächlich erbracht wird.Martin Wesselmann zieht eine positive Bilanz: "Eine Aufstellung von Luftreinigern, insbesondere in Seniorenheimen, ist als eine zielführende Erweiterungsmaßnahme zum Infektionsschutz anzusehen."Vierstufiger, effizienter FilterprozessDer AeraMax Filterprozess beinhaltet einen Vorfilter für grobe Partikel, einen Aktivkohlefilter, der Gerüche und flüchtige organische Verbindungen (VOCs) beseitigt, einen TRUE-HEPA Filter mit antimikrobieller Behandlung, um die Entwicklung von Pilzen und Sporen im Filter zu vermeiden, sowie der PlasmaTrue Ionisierung, die die Filterwirkung noch verbessert. So wird eine zuverlässige Reinigungsleistung von 99,97 Prozent erreicht (bezogen auf eine Partikelgröße ab 0,3 Mikron). Um die gewünschte Reinigungsleistung und die empfohlene Mindestanzahl von 3-5 Luftwechseln pro Stunde (zusätzlich zum Querlüften oder einer bestehenden Klimaanlage) sicherzustellen, müssen alle Komponenten eines Luftreinigers optimal aufeinander abgestimmt sein, wie es bei den AeraMax Geräten von Fellowes gewährleistet ist. Die AeraMax Luftreiniger sind so konstruiert, dass die Luftmenge, die eingezogen wird, effektiv durch den Filter geleitet wird. Es strömt so kaum Luft am Filter vorbei.Weitere Informationen: https://aeramaxpro.com/de/Über FellowesFellowes ist ein Anbieter von Lösungen für gesunde Arbeitsplätze, der sich auf die Entwicklung von Produkten konzentriert, um gesundes Arbeiten für heutige und zukünftige Generationen zu inspirieren. Neben leistungsstarken Luftreinigern, die für hygienische Arbeitsräume sorgen, trägt Fellowes mit ergonomischen Möbeln und Zubehör sowie Dienstleistungen rund um den Büroarbeitsplatz dazu bei, die Produktivität zu steigern und Fehlzeiten zu reduzieren. Fellowes Produkte unterstützen so die Mitarbeiter dabei, am Arbeitsplatz ihr Bestes zu geben. Das 1917 gegründete Familienunternehmen Fellowes verfügt heute über 18 Standorte auf der ganzen Welt.Website: www.fellowes.comPressekontakt:Jonathan WursterPanama PR GmbHGerokstr. 470188 Stuttgartj.wurster@panama-pr.deM +49 151 7200 1413Original-Content von: Fellowes GmbH, übermittelt durch news aktuell