Luftfahrtveranstaltungen fördern die allgemeine Luftfahrtindustrie in Wuhan

Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Vom 18. bis zum 22. Mai fand aufdem Allgemeinflughafen in Wuhan, Hauptstadt der Provinz Hubei inZentralchina, die World Fly-in Expo (WFE) statt. Flugvorführungenzeigten Motorsegler, Fallschirmspringer und Stunt-Landungen und zogendem Informationsbüro der Wirtschaftlichen und TechnischenEntwicklungszone von Wuhan zufolge zahlreiche Liebhaber der Luftfahrtaus Nah und Fern an."Zu fliegen ist ein fantastisches Gefühl. Deswegen habe ichdiesmal Freunde mitgebracht, damit sie erleben, wie es ist", sagteHerr Zhou, ein Bürger von Wuhan. Er hatte vor zwei Jahren denWindtunnel ausprobiert und war fasziniert von diesem Sport.Große Flugveranstaltungen haben die Öffentlichkeit mit der Weltdes Fliegens vertraut gemacht. Die erste WFE in Wuhan im Jahr 2017verzeichnete einen Rekordbesuch von 500.000 Zuschauern in nur vierTagen.Wuhan verfügt über einen vorteilhaften Standort, eine starkeindustrielle Basis und eine große Zahl von Fans des allgemeinenLuftsports. Es ist eine staatlich unterstützte, nationaleZentralstadt. 2017 haben FAI, CATA und Wuhan ein Memorandum über dieZusammenarbeit unterzeichnet, das die Stadt zu einem regulärenGastgeber internationaler Luftsportveranstaltungen macht.Wuhan war seit 2017 in drei aufeinanderfolgenden Jahren Gastgebervon Luftsportveranstaltungen, darunter WFE und RENO InternationalChampionship Air Races. Der Luftfahrtindustrie der Stadt sindpraktisch keine Grenzen gesetzt.Li Zhengmei, stellvertretender Leiter der Aero Sports Federationof China sagte, dass gemäß internationalen Kriterien ein Land miteinem Inlandsprodukt von 4.000 USD pro Kopf für den Konsum vonSportartikeln mit Verbindung zur Luftfahrt in Frage kommt. Chinaverfügt derzeit über ein Inlandsprodukt von 10.000 USD pro Kopf, wasfür die Branche des Luftsports ein großes Marktpotenzial eröffnet."Nachfrage erzeugt Angebot. Luftfahrtveranstaltungen bringen mehrMenschen in Verbindung mit der Luftfahrt und machen sie zu Fans, wasdie Kette der Luftfahrtindustrie verlängert", sagte ein offiziellerVertreter der Wirtschaftlichen und Technischen Entwicklungszone vonWuhan. Die Entwicklungszone hat einen spezifischen Plan zur Werbungfür die Luftfahrtbranche, darunter Veranstaltung einschlägigerAusstellungen und Veranstaltungen sowie Aufbau vonLuftfahrt-Communitys und Bau von Campingplätzen, um für dieNeustrukturierung und Modernisierung der örtlichen Industrie zuwerben.Offizielle Statistiken belegen, dass die Entwicklungszone seit derersten WFE im Jahr 2017 eine Zahl von 13 Projekten mit Bezug zurAllgemeinluftfahrt sichern konnte, deren Gesamtvertragsvolumen 31,7Milliarden Yuan betrug (6,91 Yuan entsprechen 1 USD). Wenfa Aerospacemit Sitz in Wuha investierte im April in einem Industriepark in derEntwicklungszone. Wenfa brachte nach Erwerb eines deutschenFlugzeugproduzenten drei Sportflugzeuge heraus, derenProduktionsbeginn für das nächste Jahr erwartet wird, und die inKürze öffentlich vorgestellt werden.Industrie und Veranstaltungen ergänzen sich gegenseitig. Wuhanwird im Oktober 2020 Gastgeber der 114. Plenarsitzung der FAI sein,in deren Rahmen mehr als 100 Mitgliedskörperschaften der FAI in Wuhanzusammenkommen, um über die künftige Entwicklung derLuftfahrtindustrie zu sprechen.Die Verwaltung der Entwicklungszone plant, Investitionen mit demSchwerpunkt der allgemeinen Luftfahrtindustrie anzuziehen. Es werdenBemühungen unternommen, Projekte allgemeiner Luftfahrzeuge, von UAV,Schlüsselkomponenten, Luftfahrtbetrieb und Support einzuführen, wieauch für den Satellitenbereich. Die örtliche Regierung zielt daraufab, mit weiteren Top-Luftfahrtveranstaltungen Marktpotenzialanzuzapfen, das geschäftliche Umfeld durch förderliche Richtlinien zuverbessern und Wuhan zu einer Stadt des Luftsports in Chinaauszubauen.Links zu Bildanhängen:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=336936