Luftfahrtkongress 2017: Schulterschluss für den Luftfahrtstandort Deutschland

Berlin (ots) - Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften vereinbarenstärkere industriepolitische ZusammenarbeitBerlin. Industrie, Luftverkehrswirtschaft und Luftfahrtindustrieverlangen zur nachhaltigen Stärkung des LuftfahrtstandortesDeutschland einen Schulterschluss zwischen Politik, Wirtschaft undGewerkschaften. Das teilten der Bundesverband der Deutschen Industrie(BDI), der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL)und der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie(BDLI) am Freitag in Berlin mit.Gemeinsames Ziel der drei Verbände ist eine auf Nachhaltigkeitangelegte Luftfahrtpolitik. Es geht demnach um einenwettbewerbsfähigen Industriestandort Deutschland sowie Fortschritteim Klima- und Umweltschutz. Dafür braucht die Branche einenverlässlichen und fairen Rahmen.BDLI-Präsident Klaus Richter: "Deutschland nimmt in derinternationalen Luftfahrt eine wichtige Rolle ein. Unsere Industrieist im hart umkämpften weltweiten Wettbewerb mit ihren Produkten"Made in Germany" dank technologischem Vorsprung, höchster Qualitätund Zuverlässigkeit erfolgreich. Unsere gemeinsam erarbeitetehervorragende Marktposition, an der auch unsere starke,mittelständisch geprägte Zuliefererindustrie einen wichtigen Anteilhat, können wir nur dann erhalten, wenn auch in Zukunft Innovationenin Produkte der Spitzentechnologie und damit in Markterfolgeumgesetzt werden. Dazu bedarf es einer ambitioniertenForschungsförderung, Maßnahmen zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeitsowie des Eintretens für einen fairen Wettbewerb in aller Welt."BDL-Präsident Stefan Schulte: "Die deutsche Luftfahrtindustrieproduziert hochinnovative Flugzeuge, die führend sind bei Qualitätund Umweltschutz. In der Praxis kommen diese Innovationen aber nuran, wenn die Fluggesellschaften auch die Investitionskraft haben, umdiese Produkte kaufen zu können. Hierzu brauchen unsereFluggesellschaften und Flughäfen faire und wettbewerbsfähigeRahmenbedingungen. Dafür brauchen wir eine gemeinsame Anstrengungaller Akteure, die in Deutschland Luftfahrt verantworten undgestalten. Was bislang jedoch fehlt, ist eine gemeinsameindustriepolitische Initiative von Bund, Ländern, Luftfahrtindustrie,Luftverkehrswirtschaft und Gewerkschaften zur Stärkung unsererWettbewerbsfähigkeit. Nur so sichern wir für unsere Unternehmen dieInvestitionskraft, um effizientere, leisere und umweltfreundlichereTechnik zu betreiben."BDI-Präsident Dieter Kempf: "Eine moderne Industrienation wieDeutschland ist auf effiziente Luftverkehrssysteme und eineleistungsfähige Luftfahrtindustrie angewiesen. Sie sind Motoren fürFreihandel und Freizügigkeit. Nach der Brexit-Erklärung fordert dieWirtschaft auf beiden Seiten des Ärmelkanals schnellstmöglichKlarheit und Rechtssicherheit. Nun muss es maximaleSchadensbegrenzung geben. Wir müssen Europa zusammenhalten undstärken."Anlässlich des zweitägigen Luftfahrtkongresses mit mehr als 300Vertretern aus Bundes- und Landespolitik, Medien, Unternehmen,Verbänden und Nichtregierungsorganisationen haben BDI, BDL und BDLIeine umfangreiche Bestandsaufnahme zum Luftfahrtcluster Deutschlandvorgelegt: http://bdi.eu/media/themenfelder/mobilitaet_logistik/publikationen/20170330_BDI_BDL_BDLI_Zukunft_der_Luftfahrt_gemeinsam_gestalten.pdfDiese enthält auch Handlungsempfehlungen für die 19.Legislaturperiode der Bundesregierung:- Ausbau der Forschungsförderung für hochinnovativeSpitzentechnologie- Abschaffung der Luftverkehrsteuer- Übernahme von Kosten der Luftsicherheit durch die öffentlicheHand- Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Flughafeninfrastruktur undkeine weiteren Betriebsbeschränkungen- Förderprogramm für private Investitionen in leiseren undenergieeffizienteren Luftverkehr in Deutschland- Regelmäßige Bund-Länder-Konferenz mit Bundes- und Landespolitik,Luftfahrtunternehmen und GewerkschaftenIhre Ansprechpartner:Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) Jobst-Hinrich Wiskow |Abteilungsleiter Presse und Öffentlichkeitsarbeit Tel.: +49 3020281479 Mail: j.wiskow@bdi.euBundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) ClaudiaNehring / Pressesprecherin Tel.: +49 30 520077 116 Mail:claudia.nehring@bdl.aeroBundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI)Cornelia von Ammon / Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Tel:+49 30 206140 14 Mail: von.ammon@bdli.dePressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Dt. Industrie, übermittelt durch news aktuell