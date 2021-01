Luftfahrtbranche sieht jeden vierten Arbeitsplatz als gefährdet an

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

BERLIN (dpa-AFX) - Der starke Rückgang des Luftverkehrs gefährdet aus Branchensicht zahlreiche Arbeitsplätze.



Von den bundesweit rund 255 000 Arbeitsplätzen bei Fluggesellschaften, Flugsicherung und an Flughäfen drohten in den nächsten Jahren 60 000 wegzufallen, schätzte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft am Donnerstag auf Grundlage von Unternehmensangaben.

Bislang hätten Kurzarbeit und Krisenpakete mit den Gewerkschaften Massenentlassungen verhindert. 60 bis 70 Prozent der Branchenbeschäftigten seien in Kurzarbeit. Die Branche geht davon aus, dass in Deutschland erst 2025 wieder so viele Menschen in Flugzeuge steigen wie vor der Corona-Krise./bf/DP/jha