Luftfahrt-Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl will für Air Berlin bieten

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Berlin (ots) - 17. August 2017 - Der Luftfahrt-Unternehmer HansRudolf Wöhrl plant nach Informationen des Wirtschaftsmagazins'Capital' (www.capital.de), ein Übernahme-Angebot für Air Berlinabzugeben. Der erfahrene Airline-Investor, der vor Jahren unteranderem bereits die Deutsche BA und LTU in spektakulärenRettungsaktionen übernommen hatte, plant nach Angaben aus gutinformierten Kreisen, gemeinsam mit einigen Investoren bei Air Berlineinzusteigen. Dabei gehe es nicht nur um einzelne Teile derzweitgrößten deutschen Fluggesellschaft, die Anfang der Woche dasInsolvenzverfahren eröffnet hat. Wöhrl und seine Mitstreiter wollendie Firma im Ganzen übernehmen. "Air Berlin ist viel zu schade, umsie untergehen zu lassen", wird Wöhrl aus seinem engsten Umfeldzitiert.Bislang gibt es nach Angaben der Beteiligten noch kein schriftlichfixiertes Angebot. Wöhrl habe die ersten intensiven Gespräche miteinem bereits etablierten Investorenkreis geführt und von einigen derTeilnehmer klare Absichtserklärungen erhalten. Der Kreis, der demVernehmen nach zu einem Großteil aus Finanzinvestoren und zu einemkleineren Teil aus strategischen Investoren aus der Branche besteht,hatte sich bereits vor drei Jahren konstituiert und ein verbindlichesAngebot für Air Berlin abgegeben.An die zuständigen Insolvenzverwalter hat sich der Kreis rund umWöhrl und seine Intro Aviation GmbH offiziell noch nicht gewandt. DieErfolgsaussichten der Bieter gelten als nicht besonders groß. Zu weitfortgeschritten sind schon die Verhandlungen mit der Lufthansa, dieseit Monaten schon 40 Maschinen von Air Berlin samt Besatzung mietetund weitgehende Pläne zur Übernahme von Teilen des Unternehmensvorbereitet. Gerade das stört viele Konkurrenten wie Ryanair und auchdie internationalen Interessenten, die Wöhrl jetzt um sich schart.Sie sehen in der Zerschlagung von Air Berlin, bei der ein Großteilvon Maschinen, Personal und vor allem Strecken an die Lufthansafallen würde, als Schwächung des deutschen Luftverkehrsmarkts.Pressekontakt:Jenny von Zepelin, Redaktion 'Capital'Telefon: 030/220 74-5114E-Mail: zepelin.jenny@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell